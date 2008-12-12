Ужгородська міськрада просить призначити дострокові вибори облради

Депутати Ужгородської міської ради ухвалили звернення до Верховної Ради України з проханням прийняти рішення про розпуск та проведення позачергових виборів Закарпатської обласної ради.

Як передає кореспондент УНІАН, звернення підтримали 38 депутатів із 46, присутніх в залі.

Як зазначається у документі, Ужгородська міськрада обурена незаконними діями Закарпатської обласної ради, спрямованими на порушення конституційних прав територіальної громади м. Ужгорода. Ці дії останнім часом набули системного характеру та ознак політичного замовлення проти громади міста Ужгород, переконані депутати.

Так, Закарпатська облрада «всупереч вимогам закону України «Про природно-заповідний фонд України» та інших законів Закарпатська обласна рада прийняла незаконне рішення про розширення площі об`єкту природно-заповідного фонду міста Ужгорода - парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва «Парк відпочинку «Боздоський» на 23,7569 га, чим заблокувала реалізацію інвестиційного проекту з будівництва спортивно-оздоровчого комплексу «Водний світ» (аквапарку) обсягом більше 30 млн. євро, а громада міста вимушена була на захист своїх інтересів зініціювати та провести 07.12.08 місцевий референдум», - зазначається у зверненні.

Також депутати Ужгородської міськради звинувачують облраду у сприянні антидержавним сепаратистським угрупуванням. Ужгородська міськрада нагадує, що більшість депутатів у Закарпатській обласній раді у березні 2007 р. проголосували за визнання національності русин, що є протизаконним та не входить в компетенцію обласної ради. «З того часу на території Закарпатської області не припиняються антидержавні дії, спрямовані на посягання територіальної цілісності України», — йдеться у зверненні.

Третій пункт звернення - «незаконність дій Закарпатської обласної ради щодо охорони, збереження і використання пам’яток історії, культури та архітектури, в тому числі тих, які мають статус національних». В цьому пункті звернення йдеться про незаконну видачу в оренду Мукачівського замку “Паланок” та нищення ужгородського замку.

Крім того, Ужгородська міська рада обурена також численними діями Закарпатської обласної ради, «спрямованими на незаконне і одностороннє присвоєння земель та майна держави у Національному природному парку «Синевир», що має найвищий охоронний статус держави».

«Зважаючи на наведені факти, враховуючи рішення Закарпатської обласної ради, прийняті з порушенням Конституції та законів України, прав і свобод громадян, відповідно до вимог п.4 ст.78 закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», звертаємося до Верховної Ради України з проханням прийняти рішення про розпуск та проведення позачергових виборів до Закарпатської обласної ради», — йдеться у зверненні Ужгородської міськради.