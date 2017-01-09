Папа Франциск згадав Україну в своїй промові

«…складаю побажання, щоб в Україні рішуче прямували вперед у пошуку реальних вирішень для повного здійснення зобов’язань, взятих на себе сторонами, і, насамперед, щоб була запевнена швидка відповідь на гуманітарну ситуацію, яка досі залишається важкою», – заявив Папа Франциск під час традиційної на початку року зустрічі з дипломатичним корпусом, акредитованим при Святому Престолі, пише Радіо Ватикану.

Читайте також"Пропоную найперше помолитися за воїнів": Порошенко привітав українців з Різдвом Христовим (відео)

Під час аудієнції, Папа Франциск підкреслив, що «в атмосфері загальних побоювань за теперішнє й невпевненості та тривоги за майбутнє, в якій ми занурені», важливо звертатись із словом надії, яке вкаже перспективу подальшого шляху».