Бойовики зменшили допустиму вагу продуктів, які можна ввезти на підконтрольну їм територію - ОБСЄ
01:01, 08 січня 2017Війна
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У ДНР обмежили ввезення продуктів громадянами з української сторони до 50 кг на одну людину.
Такі факти повідомили в ОБСЄ / twitter.com/mfa_ukraine
Про це сказано в звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі.
Згідно з ним, представник прикордонної служби України повідомив ОБСЄ, що в листопаді 2016 року максимально допустима вага продуктів, дозволених для ввезення на непідконтрольні території, була збільшена з 50 до 75 кг на одну людину. Однак пізніше на блокпосту ДНР спостерігачі зафіксували кілька автомобілів у черзі на в'їзд і виїзд.
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"Озброєний представник ДНР розповів місії, що кожен громадянин не може провезти понад 50 кг продуктів в підконтрольні ДНР райони", - йдеться в повідомленні.
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