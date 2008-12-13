У Закарпатті зростає кількість дітей, позбавлених батьківської опіки

У Закарпатській області зростає кількість сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила начальник служби у справах дітей Закарпатської обласної державної адміністрації Світлана ЯКІМЕЛІНА.

За її словами, якщо у 2006 році в області налічувалося 1 тис. 460 сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, то в 2008 році на обліку в Службі у справах дітей їх було вже 1915.

Близько 83% з них охоплені сімейними формами виховання або перебувають у дитячих будинках сімейного типу.

«Однією з причин збільшення кількості сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, є те, що ми просто належним чином оформляємо документи (справу) на них. Ця проблема, а відповідно, й різке зростання згаданої категорії дітей, різко проявилася півтора року тому, коли повноваження щодо встановлення опіки, піклування та усиновлення були передані від відділів освіти Міносвіти окремому відомству – службі у справах дітей Міністерства у справах сім‘ї, молоді та спорту. Так і виявилося, що багато дітей значаться сиротами, але документів, які це підтверджують, немає. Ми ж взялися за це - і кількість дітей-сиріт де-юре різко зросла», - зауважила С.ЯКІМЕЛІНА,

С.ЯКІМЕЛІНА також повідомила, що наразі в Закарпатській області працюють дві програми «Регіональна програма подолання дитячої безпритульності та бездоглядності на 2006-2010 роки» та «Регіональна цільова соціальна програма реформування системи закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування на 2008-2011 роки». На державному рівні прийнято 67 нормативно-правових актів, які регулюють роботу з дітьми-сиротами та позбавленими батьківського піклування.