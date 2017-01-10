Жителі Дніпра позитивно оцінили діяльність Філатова на посаді мера - опитування

За даними щомісячного опитування «Дніпровський омнібус», який проводить Центр досліджень і комунікацій Active Group, у грудні 2016 року середня оцінка діяльності Бориса Філатова на посаді мера міста зросла до найвищих показників за час каденції 3 – 3,24 бали з 5 можливих. Це істотно більше, ніж рівень підтримки депутатського корпусу Дніпра, якому городяни поставили 2,92 бали. До цього глава міста мав високу підтримку своїх дій у квітні 2016-го – 3,19 бали.

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У грудні минулого року найвищу оцінку – п'ять балів – Борис Філатов отримав від 8,7% респондентів, а «четвірку» йому поставили 28,2% опитаних. Міський голова також очолив рейтинг відомих днипрян, які приносять місту найбільшу користь (55,7%). Зате головний суперник Бориса Філатова в боротьбі за крісло мера на останніх виборах, нардеп Олександр Вілкул, отримав майже вдвічі менше позитивних відгуків серед опитаних.

У першій п'ятірці народних фаворитів – керівник Дніпропетровської обласної організації партії КРІП Геннадій Корбан (18,1% підтримки). У перелік діячів, робота яких є корисною для Дніпра, потрапила також заступник мера Світлана Єпіфанцева (7,3%).

Разом з тим, за результатами грудневого дослідження, найвідомішою партією у Дніпрі є «Українське об'єднання патріотів – УКРОП». Такої думки дотримуються 76,7% опитаних городян. УКРОП також фаворит і парламентської гонки: на передбачуваних грудневих виборах у Верховну Раду партія отримала б 25,6% голосів днипрян.

Крім того, в грудні 2016 року підвищилася оцінка роботи комунальних служб Дніпра. Городяни поставили комунальникам найвищі за останні місяці 2,97 бали. Також соціологічне дослідження зафіксувало, що 66,1% опитаних мешканців задоволені тенденціями розвитку міста: 37,3% дніпрян вважають, що місто рухається в правильному напрямку, а 28,8% – «скоріше в правильному».

«Різниця між позитивними та негативними відповідями почала зростати ще в серпні (14,1%), і вже в липні склала 17,5%. В ході грудневого опитування вона досягла позначки 41,3%, що на 27,2% більше серпневого показника», – йдеться в матеріалах Центру досліджень і комунікацій Active Group.

Дослідження проходили в рамках проекту «Дніпровський омнібус». Всього опитано 1695 респондентів. Похибка при довірчій ймовірності 0,95 не перевищує 2,2%.

Довідка: Проект міських омнібусів від компанії Active Group стартував у червні 2015 року. В рамках проекту проводяться регулярні (щомісячні) опитування в Харкові, Києві, Львові, Дніпропетровську та Одесі. У кожному опитуванні є питання, ініційовані компанією Active Group з метою їх подальшої публікації для широкої громадськості.