Литвин: коаліція є

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН не сумнівається в існування у парламенті коаліції.

Про це він заявив під час ефіру на телеканалі «Інтер» у неділю ввечері.

«Моя позиція полягає в тому, що коаліція є. Є рішення трьох фракцій», - сказав В.ЛИТВИН.

Він наголосив, що відповідно до роз’яснення Конституційного Суду, рішення про утворення коаліції приймається фракціями.

В.ЛИТВИН пояснив, що він оголосив про створення коаліції, оскільки Секретаріат ВР подав йому відповідні документи, де стояли підписи представників трьох фракцій і були відповідні протоколи. «Це дало мені підстави зробити те, що я зробив, і переконаний, що на цьому потрібно поставити крапку», - додав голова Верховної Ради.

При цьому він висловив переконання, що сьогодні потрібно говорити не про коаліцію, а про те, чи працює Верховна Рада, і чи приймає вона необхідні рішення. «Коаліція виключно потрібна для того, щоб забезпечити сформування уряду», - сказав В.ЛИТВИН.