Янукович каже, що не знайшов спільної мови з Тимошенко

У Блоку Юлії Тимошенко і Партії регіонів є багато протилежних поглядів на програмні засади.

Про це заявив лідер ПР Віктор ЯНУКОВИЧ у прямому ефірі “5-го каналу” в неділю ввечері.

Він зазначив, що коаліції між БЮТ і ПР не відбулося, оскільки «ми не знайшли спільної мови» щодо програмних засад. «В нас є протилежні погляди і їх дуже багато», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому він додав, що «ми не звикли до популізму, ми звикли до відповідальної праці, і це принципово».