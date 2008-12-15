Балога уже й Литвина підозрює у планах на крісло Ющенка

Глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА наголошує, що Президент Віктор ЮЩЕНКО не підпише державний бюджет наступного року, якщо в ньому не будуть передбачені видатки на позачергові вибори.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, В.БАЛОГА також наголосив, що об`єднавчим пріоритетом для створення нової коаліції у Верховній Раді має стати економіка.

Як ідеться у повідомленні, В.БАЛОГА розцінив нинішній стан справ у ВР наступним чином: «Останні події у Верховній Раді викликали лише хвилі політичних заяв і спекуляцій, однак поки не окреслили навіть контурів порядку денного роботи парламенту для вирішення першочергових проблем держави». За його висновками, минулого тижня лише обрано голову Верховної Ради, водночас коаліція, як того вимагає Конституція, не створена ні за формальними, ні за реальними параметрами.

«Нинішній союз у Раді - по суті, йдеться про арифметичну суму голосів депутатів, у тому числі і з несумісних між собою фракцій - винятково ситуативний. Це такий собі депутатський клуб за інтересами, які поки що далекі від інтересів держави. Він не може бути опорою новообраному голові ВР Володимиру ЛИТВИНУ доти, поки не будуть проголошені об`єднавчі цілі, які визначатимуть зміст і характер діяльності нової коаліції. Інакше друге спікерство Володимира Михайловича дуже нагадуватиме фінал головування у Раді його попередника: не спираючись на більшість, Арсеній ЯЦЕНЮК не зміг мобілізувати парламент на роботу і врешті-решт був знятий із посади», заявив В.БАЛОГА.

Він наголосив, що у Верховній Раді має бути сформована дієва, стала більшість із щонайменше 226 депутатів, які власноручними підписами засвідчать свою згоду працювати в такій коаліції на весь період її існування, інакше вищий законодавчий орган держави залишатиметься недієздатним, яким він є нині, після розпаду коаліції БЮТ і НУ-НС. У такому разі, зауважив В.БАЛОГА, переобрання парламенту знову стане актуальним, і Президент цілком може відновити дію свого указу про розпуск ВР.

«Потрібна чітка, конкретна, зобов`язуюча коаліційна угода, відкрита для громадськості, яку підпишуть 226 народних депутатів із БЮТ, НУ-НС і Блоку Литвина. Це має стати першим завданням для нового спікера, який явно забіг наперед, коли проголосив створення більшості з цих трьох фракцій. Поки ж, судячи з усього, єдиним мотивом ситуативного альянсу у ВР є повернення В.ЛИТВИНА у вищу владну лігу і збереження прем`єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО на посаді. Однак ці цілі не мають нічого спільного з інтересами суспільства та країни, і це зрозуміло кожному», - сказав В.БАЛОГА.

Глава Секретаріату Президента констатує, що вже сьогодні можлива коаліція наражається на серйозні внутрішні протиріччя - як політичні, так і кон`юнктурні, існує чимало суттєвих чинників, які більше роз`єднують, аніж консолідують три фракції. Важливо, на його думку, не допустити, щоб у дуже складний для держави час парламент за нового спікера знову ставав ареною політичного протистояння, а поки ж є сумніви, що Верховна Рада запрацює швидко й ефективно.

Тим часом, за словами В.БАЛОГИ, оформлення нової більшості почалося з уже традиційного переділу кадрового пирога і тісно пов`язаних із цим сфер впливу.

«Очевидним є те, що фракції гіпотетичної коаліції зараз лише розпочали гру в посадове лото. Для новобранців вкрай важливо відхопити собі найтовщий портфель із шкіри найекзотичнішої тваринки. Для БЮТ не менш актуально зберегти свої позиції від навали бажаючих відтяти собі трохи влади. І нікому немає діла до того, що за два тижні до Нового року держава не має бюджету, не відома ціна на російський газ, не складено макроекономічного прогнозу. В запалі боротьби за крісла та посади поза увагою парламенту й уряду залишається зростання заборгованості із зарплат і соціальних виплат, збільшення дефіциту Пенсійного фонду, що відкидає країну в сутужний 1996 рік», - зазначив В.БАЛОГА.

На переконання керівника президентського Секретаріату, переділ посад слід відкласти до кращих часів, адже суспільство чекає від Верховної Ради роботи над єдиним пріоритетом - економікою.

«Новообраному спікеру парламенту не варто починати свою діяльність на цій посаді з риторики кандидата у президенти і роздавати наліво-направо критичні зауваження. Натомість, ретельно проаналізувавши власний внесок у державні справи, разом із урядом зосередитися на головному завданні - виведенні країни з кризи. Президент сподівається, що цьому тандему все ж вдасться стабілізувати економічне становище держави. Однак як стимул до результативної роботи у державному бюджеті наступного року мають бути передбачені видатки на позачергові вибори. Без цієї статті глава держави не підпише бюджет, щоб реальність переобрання Верховної Ради була вагомим застереженням для майбутньої коаліції від популізму, бездіяльності та безвідповідальності», - підкреслив В.БАЛОГА.