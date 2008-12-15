Костенко не збирається відкликати свій підпис під коаліцією

Народний депутат від НУ-НС Юрій КОСТЕНКО не планує відкликати свій підпис з-під рішення про створення коаліції БЮТ, НУ-НС і Блоку Литвина.

В інтерв`ю УНІАН Ю.КОСТЕНКО наголосив, що він поставив свій підпис на підставі рішення з`їзду Української народної партії, лідером якої він є.

«Нас така коаліція влаштовує», - сказав Ю.КОСТЕНКО.