Костенко не збирається відкликати свій підпис під коаліцією
18:26, 15 грудня 2008Політика
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Його партію все влаштовує
Народний депутат від НУ-НС Юрій КОСТЕНКО не планує відкликати свій підпис з-під рішення про створення коаліції БЮТ, НУ-НС і Блоку Литвина.
В інтерв`ю УНІАН Ю.КОСТЕНКО наголосив, що він поставив свій підпис на підставі рішення з`їзду Української народної партії, лідером якої він є.
«Нас така коаліція влаштовує», - сказав Ю.КОСТЕНКО.
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