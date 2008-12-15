Новий Львівський митрополит передав Ющенку запрошення до Ватикану

Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав архієпископа Мечислава МОКШИЦЬКОГО з початком служіння митрополитом Львівської митрополії Римсько-католицької церкви.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, зустріч В.ЮЩЕНКА і М.МОКШИЦЬКОГО відбулась сьогодні у Києві.

«Упевнений, Ви з гідністю виконуватимете нелегкі обов`язки, покладені на Вас», – сказав Президент.

Під час зустрічі було обговорено взаємини держави та релігійних організацій, які, на переконання В.ЮЩЕНКА, можуть бути продуктивнішими задля духовного відродження суспільства, його громадянського і морального зростання.

Він запевнив, що держава повсякчас братиме участь у реалізації конструктивних починань Церкви в різних сферах суспільного життя. Той авторитет, який сьогодні має Церква, накладає на неї особливу відповідальність за справу консолідації суспільства.

Глава держави також висловив задоволення розвитком українсько-ватиканських відносин.

Президент подякував митрополиту М.МОКШИЦЬКОМУ і всім вірним Римсько-католицької церкви за участь у заходах до 75-х роковин Голодомору в Україні 1932-1933 років. Особливу вдячність глава держави висловив Святішому Отцеві Папі БЕНЕДИКТУ XVI за його молитву за жертвами Голодомору.

Митрополит передав Президентові України запрошення від Папи Римського відвідати Ватикан.

Крім того, під час зустрічі В.ЮЩЕНКО позитивно оцінив соціальну діяльність римсько-католицьких організацій України, яка характеризується багатовекторністю напрямків роботи та пошуком нових сфер. Особливо він відзначив динамічне розгортання останнім часом волонтерського руху. Створені групи віруючих, які надають адресну соціальну, медичну та патронажну допомогу інвалідам, хворим, громадянам похилого віку, дітям-сиротам, опікуються засудженими у місцях позбавлення волі, є надзвичайно цікавим і корисним досвідом.

Всілякої підтримки заслуговує створення мережі закладів безкоштовного харчування, осередків соціальної допомоги для надання комплексу побутових послуг інвалідам, ветеранам війни та праці, самотнім людям похилого віку за місцем їхнього проживання, оздоровчих таборів для дітей-інвалідів та сиріт, дітей із малозабезпечених сімей.

Також було обговорено проблеми, пов`язані з поверненням релігійним організаціям майна, що раніше належало їм, а також проблеми, що виникають з їхньою діяльністю в різних галузях, скажімо, у сфері освіти, благодійництва.

Президент привітав митрополита і всіх вірних Римсько-католицької церкви зі святом Різдва Христового, що невдовзі відзначатиметься.

*** Мечислава МОКШИЦЬКОГО було призначено митрополитом Львівської митрополії Римсько-католицької церкви 21 жовтня 2008 року Папою Римським БЕНЕДИКТОМ ХVІ.

3 листопада 2008 року архієпископ М.МОКШИЦЬКИЙ обраний головою Конференції римсько-католицьких єпископів України.