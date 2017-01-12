Президент Болгарії закликав свого наступника засудити дії Путіна, аби не повернутись у ХІХ ст.

Про це повідомляє агентство Novinite.

"Я люблю Росію, але я не згоден з політикою сфер впливу президента Росії, яка повертає нас у 19-е століття", – сказав Плевнелієв в інтерв'ю Nova TV десять днів тому, перш ніж покинути свій кабінет.

Політика Володимира Путіна заснована на пріоритеті влади, а не на верховенстві закону, і це може мати негативні наслідки для Болгарії, зазначив він.

На його думку, Росія і США повинні мати "конструктивні" відносини, засновані тільки на принципах верховенства закону, а не на владі і інтересах.

Угода між Росією і США, заснована на "сферах впливу", може завдати шкоди Болгарії, як це було на Берлінському конгресі в 1878 році, коли Австро-Угорщина і Росія поділили Балкани на зони інтересу, вважає чинний президент.

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Він закликав свого наступника Румен Радева засудити анексію Криму Росією і показати "пронатівську позицію" і європейську орієнтацію Болгарії на тлі побоювань критиків Радева, що він може бути жертвою російського впливу.

"Сьогодні зіткнення в Європі є одним із принципів, і дуже важким – між країнами, які вірять у верховенство закону (країни ЄС, включаючи Болгарію) та іншими, які вірять в примат влади і інтересів", – зазначив він.

Плевнелієв залишає свій пост 22 січня.

Як повідомляв УНІАН, кандидат Румен Радев, який відзначався своєю проросійською риторикою, у листопаді переміг на президентських виборах у Болгарії.