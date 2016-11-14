Проросійський кандидат перемагає на президентських виборах у Болгарії

Про це повідомило БНТ, посилаючись на дані ЦВК.

За Радева проголосували 59,35% виборців, або більш як 2 млн болгар.

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Його головна конкурентка, кандидат від правоцентристської партії Цецка Цачева набрала 36,17% (близько 1,2 млн голосів). Ще понад 150 тис. осіб проголосували проти всіх.

Крім того, ЗМІ повідомляють, що серйозних порушень під час голосування не було.

Раніше екзит-поли повідомляли, що у другому турі виборів президента Болгарії лідирує проросійський кандидат від Соціалістичної партії Румен Радев.