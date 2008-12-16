Кириленко: будь-яка угода з Тимошенко коштує дешевше, ніж папір...

Народний депутат України В’ячеслав КИРИЛЕНКО заявляє, що не може бути керівником фракції блоку “Наша Україна – Народна самооборона”, оскільки представляє на сьогодні в ній меншість.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.КИРИЛЕНКО сказав в інтерв’ю журналістам.

Він зазначив: «для мене головне принципи» і «я не розмінююсь на другорядні речі». В.КИРИЛЕНКО наголосив, що на сьогодні «будь-яка угода з Ю.ТИМОШЕНКО коштує дешевше, ніж папір, на якому вона підписується, оскільки вона (угода – УНІАН) не буде виконуватись і це буде головною проблемою коаліції”.

Він зазначив, що фактично жодне із принципових положень угоди між БЮТ та НУ-НС не було виконано, а Ю.ТИМОШЕНКО «вела власну, а не коаліційну політику». В.КИРИЛЕНКО додав, що це, а також «зрада 2 вересня (йдеться про спільне голосування фракціями БЮТ та Партії регіонів – УНІАН)» говорить про неможливість «довіри між фракціями НУ-НС та БЮТ».

В.КИРИЛЕНКО також висловив переконання, що дві найбільші парламентські фракції – БЮТ і ПР - «не здатні до проведення ринкових структурних реформ». За його словами, ці дві великі політичні сили мають одне завдання - «захоплення влади і її утримання з метою одержання дивідендів, посад».

В.КИРИЛЕНКО підкреслив, що коаліція, котра сьогодні створюється, буде лише «освячувати діяльність прем’єр-міністра України, яка розпочне передвиборчу президентську гонку і це є серйозною загрозою для держави, для соціальної сфери». Він також висловив застереження з приводу того, що в даній коаліції «домінуючою силою є КПУ», оскільки саме завдяки голосам цієї фракції приймаються рішення в парламенті сьогодні.

За його словами, у зв’язку з чим можуть бути прийняті непередбачувані рішення, які не слугуватимуть національним інтересам держави.