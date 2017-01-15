Трамп планує зустрітися з Путіним в Рейк'явіку - ЗМІ

Обраний президент США Дональд Трамп планує зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним максимум за тиждень після інавгурації в столиці Ісландії – Рейк'явіку.

Саме в цьому місті в 1986 році відбулася зустріч Михайла Горбачова і займав тоді посаду президента США Рональда Рейгана. На ній обговорювали можливість скорочення стратегічних наступальних озброєнь.

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Про це повідомляє телеканал "112 Україна" з посиланням на The Sunday Times.

Видання стверджує, що планами щодо організації зустрічі з Путіним у столиці Ісландії Трамп і члени його команди ділилися з представниками британських властей.

Головною темою зустрічі стане питання скорочення ядерного озброєння.

Джерело в посольстві РФ в Лондоні підтвердив, що нібито ця зустріч вже погоджена з Москвою.