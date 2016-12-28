В АП розповіли, коли Порошенко може зустрітися з Трампом

Про це в інтерв'ю "Обозревателю" повідомив заступник глави Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв.

"Більш конкретна розмова буде відбуватися вже після церемонії інавгурації. Ми готуємо візит Петра Порошенка до США на лютий 2017 року", – зазначив Єлісєєв.

Читайте такожПорошенко не братиме участь в інавгурації Трампа - посол України у США

За його словами, телефонна розмова між лідерами держав була дружньою.

"Перший млинець не став глевким – це добре. Новообраний президент США, звичайно, поцікавився ситуацією на Донбасі. Було видно, що Дональд Трамп починає ознайомлюватися з українським досьє. Це також чудово. Сам факт цієї розмови – свідчення того, що Трамп готовий вибудовувати двосторонній діалог. Не хотів би робити далекосяжні висновки, але, думаю, такі кроки повинні закріпити цю тенденцію", – підсумував заступник глави АП.