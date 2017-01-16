Байден закликає міжнародну спільноту зберігати єдність на тлі російської агресії

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенком сьогодні в Києві.

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"Україна, як і кожна країна у Європі, має право визначати свій власний шлях. Хоча Росія намагається заперечувати цей вибір, міжнародна спільнота повинна продовжувати залишатися єдиною проти російської агресії та примусу", - наголосив Байден.

Як повідомляв УНІАН, віце-президент США Джо Байден перебуває з візитом в Україні 16 січня.