Байден закликає міжнародну спільноту зберігати єдність на тлі російської агресії
11:38, 16 січня 2017Політика
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Віце-президент США Джозеф Байден закликає міжнародну спільноту зберігати єдність на тлі російської агресії.
Байден переконаний, що Україна має право визначати свій власний шлях / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенком сьогодні в Києві.
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"Україна, як і кожна країна у Європі, має право визначати свій власний шлях. Хоча Росія намагається заперечувати цей вибір, міжнародна спільнота повинна продовжувати залишатися єдиною проти російської агресії та примусу", - наголосив Байден.
Як повідомляв УНІАН, віце-президент США Джо Байден перебуває з візитом в Україні 16 січня.
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