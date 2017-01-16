В Україну повторно приїде голова ОБСЄ

Діючий голова Організації з безпеки та співробітництва в Європі, міністр європейських, інтеграційних та закордонних справ Австрії Себастіан Курц 16-17 січня перебуватиме з робочим візитом в Україні.

Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

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«16-17 січня в Україні з робочим візитом перебуватиме діючий голова ОБСЄ, Федеральний міністр європейських, інтеграційних та закордонних справ Республіки Австрія Себастіан Курц», - йдеться в повідомленні.

Він проведе зустріч з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним.

Раніше Курц заявляв, що що покращення умов життя людей в Донецькій та Луганській областях є одним із пріоритетів головування Австрії в організації у 2017 році.

Як повідомляв УНІАН, 3-4 січня Курц перебував на сході Україні, зокрема відвідав Маріуполь та його околиці.