Глава ОБСЄ та Клімкін завершили візит на Донбас (фото)

Про це йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ України у соціальній мережі Facebook.

"Завершення візиту до Донецької області. Павло Клімкін та Себастьян Курц подякували спецназу Управління державної охорони України за роботу", - зазначається в повідомленні.

Також розміщено світлину, на якій видно, як міністри стоять на аеродромі біля військового вертольота.

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Як повідомляв УНІАН, під час дводенного візиту Курца до східної України стало відомо, що Австрія надає додатково 2 млн євро на гуманітарну допомогу для жителів Донбасу.

Курц також у ході візиту заявив, що незадоволений нинішнім статус-кво на Донбасі, але не бачить альтернативи Мінським угодам. За його словами, повноцінне припинення вогню має стати основою для проведення виборів на Донбасі. Крім того, він запевнив, що докладатиме зусиль для технічного забезпечення Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ з метою проведення цілодобового спостереження на Донбасі.