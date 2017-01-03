Голова ОБСЄ Курц прокоментував свій візит на Донбас

Про це він повідомив у Twitter.

"Сьогодні наочно зміг побачити ситуацію на сході України - відвідав блокпост "Пищевик" разом із Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ", - заявив Курц.

Зокрема, діючий голова ОБСЄ заявив, що "мета організації полягає у тому, щоб режим припинення вогню цілком дотримувався".

Також він наголосив, що організація виступає за покращення ситуації для місцевого населення на Донбасі.

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Своєю чергою міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що він разом зі своїм австрійським колегою оглянув офіс Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Маріуполі.

"СММ виконує важливу роботу, а в новому році її буде ще більше", - повідомив Клімкін.

За даними МЗС України, метою візиту в Донецьку область є ознайомлення керівника зовнішньополітичного відомства Австрії на початку головування цієї країни в ОБСЄ зі станом імплементації Мінських домовленостей, соціально-економічною ситуацією в регіоні, зумовленою воєнною агресією Росії проти України, а також реалізацією доброчинних проектів за участю австрійських гуманітарних організацій.