Голова ОБСЄ Курц прокоментував свій візит на Донбас
Діючий голова Організації з безпеки і співробітництва в Європі, міністр європейських, інтеграційних та закордонних справ Австрії Себастьян Курц заявляє, що режим тиші на Донбасі повинен повністю дотримуватися.
Про це він повідомив у Twitter.
"Сьогодні наочно зміг побачити ситуацію на сході України - відвідав блокпост "Пищевик" разом із Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ", - заявив Курц.
Зокрема, діючий голова ОБСЄ заявив, що "мета організації полягає у тому, щоб режим припинення вогню цілком дотримувався".
Також він наголосив, що організація виступає за покращення ситуації для місцевого населення на Донбасі.
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Своєю чергою міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що він разом зі своїм австрійським колегою оглянув офіс Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Маріуполі.
"СММ виконує важливу роботу, а в новому році її буде ще більше", - повідомив Клімкін.
За даними МЗС України, метою візиту в Донецьку область є ознайомлення керівника зовнішньополітичного відомства Австрії на початку головування цієї країни в ОБСЄ зі станом імплементації Мінських домовленостей, соціально-економічною ситуацією в регіоні, зумовленою воєнною агресією Росії проти України, а також реалізацією доброчинних проектів за участю австрійських гуманітарних організацій.