Голова ОБСЄ: Наш обов'язок - покращити життя людей на Донбасі

Про це йдеться у повідомленні ОБСЄ у Twitter з посиланням на заяву Курца під час представлення пріоритетів Австрії на період головування в ОБСЄ.

"Ми повинні продовжувати підтримувати зусилля СММ ОБСЄ в Україні, забезпечити, щоб спостерігачі мали доступ (на сході України - УНІАН)", - заявив Курц.

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За його словами, населення сходу України дуже сильно страждає, і "це наш обов'язок - покращити їхнє життя".

Разом з тим, Курц закликав країни ОБСЄ узгодити бюджет організації на 2017 рік. У цьому контексті він нагадав, що щорічний зведений бюджет організації становить 140 млн євро.

Курц заявив про прагнення відновити довіру шляхом зміцнення відповідних заходів із забезпечення прозорості у військовій сфері, кібер-середовищі та в економіці.

"Ми повинні працювати над недопущенням насильницької радикалізації у наших спільнотах, залучати молодь", - заявив Курц.

Також він наголосив на необхідності зміцнення всіх інструментів ОБСЄ для безпеки і стабільності в Європі.

Як повідомляв УНІАН, 3-4 січня Курц перебував на сході України, зокрема відвідав Маріуполь та його околиці.