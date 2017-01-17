"Подруга Путіна" Ле Пен заявила, що визнає Крим російським у випадку перемоги на виборах у Франції

"Так, після референдуму, який показав згоду народу приєднатися до Росії, я також визнаю Крим частиною РФ. Належність Криму до України була лише адміністративним питанням радянських часів, півострів ніколи не був українським. Я шкодую про те, що референдум, організований для демонстрації волевиявлення народу півострова, не був сприйнятий в міжнародному співтоваристві і ООН", - цитує Ле Пен Известия.

Читайте також"Друг Путіна" Фійон офіційно затверджений кандидатом у президенти Франції від Республіканської партії

Вона також додала, що "завжди закликала до мирного вирішення українського питання", а ЄС "надає негативний вплив, загострюючи напруженість і підтримуючи конфлікт".

Нагадаємо, раніше Ле Пен заявила, що не вважає анексію Криму Росією незаконною.

«Я абсолютно не вважаю, що анексія була незаконною: був референдум, жителі Криму побажали приєднатися до Росії», - сказала вона.