Клімкін: Введені через окупацію Криму санкції повинні зберігатися, поки РФ не покине півострів

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у Маріуполі на спільному брифінгу з чинним головою ОБСЄ, міністром європейських, інтеграційних та закордонних справ Австрії Себастьяном Курцем.

Читайте такожУ МЗС прокоментували скандальну заяву кандидата у президенти Франції Ле Пен щодо Криму

"Дуже важливо, і я хочу це підкреслити, що санкції, які накладені на Росію у зв'язку з окупацією Криму, мають залишатися до того моменту, як Росія залишить Крим", - наголосив Клімкін.

У цьому зв'язку він висловив вдячність Австрії, яка стала співавтором та підтримала українську резолюцію щодо ситуації з правами людини на території окупованого Криму, що була схвалена на Генеральній асамблеї ООН.

Також Клімкін переконаний, що санкції проти Російської Федерації потрібно посилювати для виконання нею Мінських угод.

"Санкції нам потрібні для того, щоб примусити Росію виконувати Мінськ. Якщо вона виконає Мінськ, то можна починати говорити про зняття санкцій, можна починати говорити про інші речі з боку Європейського Союзу", - заявив Клімкін.

"Але санкції, які пов'язані з виконанням Мінська, вони для того, щоб Росія Мінськ виконала", - додав він.

За його словами, виконати Мінські домовленості просто, але якщо Росія їх не виконує, тоді "потрібно знайти засоби, можливо, посилення санкцій, можливо, інші засоби тиску, щоб Росія все ж таки Мінськ виконала".

Як повідомляв УНІАН, вчора, 3 січня, кандидат у президенти Франції від ультраправої партії «Національний фронт» Марін Ле Пен заявила, що не вважає анексію Криму Росією незаконною.

«Я абсолютно не вважаю, що анексія була незаконною: був референдум, жителі Криму побажали приєднатися до Росії», - сказала вона.