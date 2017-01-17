Порошенко впевнений, що адміністрація Трампа підтримуватиме Україну

Президент України Петро Порошенко впевнений, що адміністрація обраного президента США Дональда Трампа підтримуватиме Україну.

Про це він заявив в інтерв’ю Bloomberg у рамках роботи на 47-му Всесвітньому економічному форумі в Давосі (Швейцарія).

«Україна за останні три роки отримувала дуже потужну двопартійну підтримку в США. Це підтримка американського народу, підтримка американського Конгресу, Сенату», - сказав Порошенко.

Порошенко наголосив, що впевнений у підтримці України з боку Трампа.

«Я абсолютно впевнений та не маю сумнівів у підтримці як попередньої, так і майбутньої адміністрації (президента) США», - додав глава Української держави.

Читайте такожОдин з гостей форуму в Давосі назвав Трампа "лисицею, яка залізла в курник"

Крім того, Порошенко наголосив на політичній важливості зустрічі з обраним президентом США Трампом.

«Я був одним із перших світових лідерів, кому президент Трамп подзвонив негайно після виборів. Ми мали багатообіцяючу розмову. Ми погодили, що одразу після інавгурації… ми визначили день мого візиту до Вашингтона. Порядок денний наших переговорів буде досить великим», - заявив Порошенко.

Раніше, президент України Петро Порошенко заявив, що домовився про зустріч з обраним президентом США Дональдом Трампом.

«Я був одним з перших світових лідерів, з яким Дональд Трамп поговорив телефоном після виборів. Ми домовилися зустрітися», - заявив Порошенко.

Крім того, за словами прес-секретаря президента України Святослава Цеголко, Порошенко зауважив, що «вікно можливостей у зв'язку з обранням Дональда Трампа президентом США відкрите».