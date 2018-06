Порошенко заявляє, що домовився про зустріч із Трампом

Про це він сказав в інтерв’ю Bloomberg, повідомляє Адміністрація президента України у Twitter.

«Я був одним з перших світових лідерів, з яким Дональд Трамп поговорив телефоном після виборів. Ми домовилися зустрітися», - заявив Порошенко.

Крім того, за словами прес-секретаря президента України Святослава Цеголко, Порошенко зауважив, що «вікно можливостей у зв'язку з обранням Дональда Трампа президентом США відкрите».

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада 2016 року Порошенко провів телефонну розмову з Трампом. Він привітав Трампа з перемогою на президентських виборах та запевнив у готовності до активної співпраці з новою адміністрацією США в інтересах зміцнення стратегічного партнерства.

