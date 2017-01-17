Порошенко заявляє, що домовився про зустріч із Трампом

14:11, 17 січня 2017
Політика
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Президент України Петро Порошенко заявляє, що домовився про зустріч з обраним президентом США Дональдом Трампом.

Порошенко вірить у тісну співпрацю із новообраним президентом США / twitter.com/APUkraine

Про це він сказав в інтерв’ю Bloomberg, повідомляє Адміністрація президента України у Twitter.

«Я був одним з перших світових лідерів, з яким Дональд Трамп поговорив телефоном після виборів. Ми домовилися зустрітися», - заявив Порошенко.

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Крім того, за словами прес-секретаря президента України Святослава Цеголко, Порошенко зауважив, що «вікно можливостей у зв'язку з обранням Дональда Трампа президентом США відкрите».

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада 2016 року Порошенко провів телефонну розмову з Трампом. Він привітав Трампа з перемогою на президентських виборах та запевнив у готовності до активної співпраці з новою адміністрацією США в інтересах зміцнення стратегічного партнерства.

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Теги: #Трамп#Порошенко#зустріч