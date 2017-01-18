"Цинічне і зрадницьке висловлювання": Чубаров відреагував на слова Савченко про "здачу" Криму

Як повідомила прес-служба «Блоку Петра Порошенка», про це з парламентської трибуни заявив народний депутат України, лідер кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

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«Міжнародні злочинці, яким є Путін, хочуть уникнути покарання й докладають усі свої зусилля та виставляють довкола ультиматуми. Що б не відбувалося в Україні, нам усім потрібно зберігати єдність, волю, боронити себе і свою землю. Нам треба бути дуже обережними у своїх виступах. Вчорашнє публічне висловлювання нашої колеги, народного депутата Савченко, про те, що мовляв, заради повернення Донбасу треба відмовитися від Криму, є не лише вкрай неприйнятними, але глибоко образливим, цинічним і зрадницьким ставленням до всіх громадян України та кримськотатарського народу, що залишаються заручниками РФ», – заявив Чубаров.

Він зауважив, що прикро, що такі висловлювання допустила людина, яка сама пройшла через російський полон, тюрми.

«Зранку отримав достатню кількість дзвінків із Криму. Люди вимагають пояснень, чіткої позиції держави. Я говорив по телефону з Надією і сподіваюсь, що вона уточнить позицію. Жодних поступок агресорові! З цієї трибуни хочу закликати президента України терміново скликати Конституційну комісію й зайнятися статусом Криму, майбутнього нашого півострову, щодо його повернення та контролю. Задля збереження України й подальшого розвитку – жодної поступки українських земель!» – наголосив Чубаров.

Як повідомляв УНІАН, депутат Верховної Ради Савченко в ефірі одного з телеканалів заявила, що звільнення Донбасу мирним шляхом можливе лише за умови тимчасової відмови від Криму.

За її словами, «хоч би як кричали і рвали на собі вишиванки деякі народні депутати, вони повинні відмовитися від півострова».

«Крим — це чергове Придністров'я. І щоби не зробити Придністров'ям ще й Донбас — вона (влада України) залишить окупованим Крим і забере Донбас», — переконана вона.