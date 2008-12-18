Яценюк: курс долара добіжить до 20 грн., якщо цим питанням займеться ВР

Створення у Верховній Раді Тимчасової слідчої комісії для перевірки діяльності Національного банку України не вирішить проблем.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив сьогодні в інтерв’ю журналістам народний депутат Арсеній ЯЦЕНЮК (фракція НУ-НС), коментуючи відповідні пропозиції своїх колег.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, «ця комісія допоможе, як мертвому примочка». На його думку, в парламенті немає фахівців із банківських питань. Він нагадав, що будучи головою ВР, двічі запрошував керівника Нацбанку в сесійну залу парламенту, і тоді народні депутати України ставили запитання на рівні «першого-третього класу загальноосвітньої середньої школи». А.ЯЦЕНЮК впевнений, що комісія парламенту «в цьому питанні не справиться».

За його словами, «фактично валютно-курсова політика – це відповідальність НБУ разом з урядом». А.ЯЦЕНЮК повідомив, що сьогодні о 14.00 відбудеться позачергове засідання Ради НБУ.

Говорячи про ситуацію із курсом долара, він зазначив, що вона «не має жодного економічного пояснення». За словами А.ЯЦЕНЮКА, коли велася робота з підготовки до отримання кредиту МВФ, прогнозувався курс 6,7 грн. за 1 долар.

В той же час він підкреслив, що якщо зараз цю проблему перевести «в політичну площину, то курс долара добіжить до 20 грн., в тому випадку, якщо цим питанням займеться ВР».

А.ЯЦЕНЮК вважає, що сьогодні необхідно, щоб Президент України разом з головою НБУ та прем’єр-міністром України провели «останній раунд переговорів» і чітко визначили план дій, за яким вирішуватиметься питання щодо стабілізації курсу гривні. Він підкреслив, що тільки після цього можна переходити до створення «якихось там слідчих комісій, до розгляду кадрових питань». Він зазначив, що зараз на це потрібно спрямувати зусилля. «Нам жертва потрібна у вигляді голови НБУ, чи нам треба стабільний курс гривні?», - наголосив він. За словами А.ЯЦЕНЮКА, «не в СТЕЛЬМАХУ питання». Він підкреслив, що причинами ситуації, яка склалася, є недолуга макроекономічна політика, глобальна економічна криза та непродумані дії НБУ. Він додав, що зараз не вдасться знайти крайнього. “Всі винні однаково», - додав А.ЯЦЕНЮК.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи готовий він очолити НБУ у випадку такої пропозиції, А.ЯЦЕНЮК відповів: «Я зайнятий зараз».