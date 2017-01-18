Парубій дає свідчення у військовій прокуратурі у справі "харківських угод"

Як передає кореспондент УНІАН, Парубій прибув на допит близько 16.00

Парубій перед початком допиту заявив: «Я вважаю, що, власне, з підписання «харківських угод» і розпочалась окупація України, тому що, власне, «харківські угоди» забезпечили переведення в український Крим російських військ, які потім стали базою для агресії Росії, для окупації, анексії Криму».

«Я тоді розумів, що це початок агресії, та тоді робив усе можливе, щоб не допустити голосування і ратифікації "харківських угод", і я думаю, що це був злочин, за який повинні відповідати його організатори», - сказав голова ВР.

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Крім того, Парубій згадав події у сесійній залі Верховної Ради 27 квітня 2010 році під час ратифікації цих «харківських угод».

«Бойовики Партії регіонів проривались у наш сектор, зривали блакитно-жовтий прапор, щоб проголосувати картками. Це було не тільки не персональне голосування, це був злочинний напад на народних депутатів під час виконання їхніх обов’язків і під час прийняття, це був ключовий злочин», - повідомив Парубій.

«Військова прокуратура викликала Парубія як свідка у кримінальному провадженні, в якому досліджуються обставини підписання Януковичем «харківських угод», - написала прес-секретар генпрокурора України Лариса Сарган у Twitter.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня 2010 року в Харкові президенти України та РФ Віктор Янукович і Дмитро Медведєв підписали угоду про продовження терміну перебування Чорноморського флоту РФ у Криму після 2017 року на 25 років (до 2042 року) з можливою пролонгацією ще на п'ять років і про зниження ціни на російський газ для України на 30%, але не більш як на 100 доларів за тисячу кубометрів. 27 квітня Верховна Рада ратифікувала цю угоду.