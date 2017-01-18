Полторак впевнений в успішності реформи Міноборони з допомогою іноземних радників

Як повідомили УНІАН в Управлінні преси Міністерства оборони України, про це Полторак заявив під час зустрічі з послом США Марі Йованович.

Міністр оборони подякував американському послу за чітку та незмінну позицію США, всебічну підтримку України у протидії російській агресії.

"Ми розпочали величезну роботу з реформування оборонного відомства. Робота зі створення стратегічних документів надважлива та виявилася надскладною. Але ще складніше – реалізувати заплановані реформи, втілити те, що написано на папері, у життя. Й у цьому ми розраховуємо на допомогу іноземних радників. Переконаний, що разом нам усе вдасться", - наголосив Полторак.

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Також під час розмови він зазначив, що на даний час в Міністерстві оборони та Збройних силах України за окремими функціональними напрямами діють 32 радника з 12 країн-членів НАТО, а також п’ять стратегічних радників високого рівня від США, Великої Британії, Канади, Литовської Республіки та Федеративної Республіки Німеччина. Вони надають кваліфіковану експертно-дорадчу допомогу у різних сферах діяльності ЗСУ, здійснюють підготовку особового складу за методиками та стандартами країн-членів НАТО.

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Своєю чергою Йованович представила радників від Сполучених Штатів Америки, які розпочали роботу в оборонному відомстві.

"Я дуже пишаюся тим, що нам вдалося зібрати таку досвідчену команду", - зазначила вона.

"Їх загальний досвід роботи – понад 130 років", - додала посол.

Також Йованович висловила сподівання, що такий спільний формат роботи дасть позитивні результати.

Як повідомляв УНІАН, начальник Генерального штабу – головнокомандувач Збройних сил України генерал армії Віктор Муженко заявляє, що НАТО усвідомлює небезпеку, яку становить сьогодні Росія для Європи.

«Про питання розвитку співробітництва, допомоги Україні та передачі українськими військовими набутого досвіду партнерам з Альянсу йшлося й під час двосторонніх зустрічей Муженка з колегами з країн НАТО і країн-партнерів», – зазначають у прес-службі Генштабу ЗСУ.