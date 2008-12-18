Тимошенко: з цієї хвилини всі компроміси закінчилися

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що БЮТ не допустить розгляду у Верховній Раді будь-яких питань, поки в парламенті не буде заслухано звіт голови Національного банку України Володимира СТЕЛЬМАХА про фінансову ситуацію в країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на брифінгу.

«Я сподіваюся на те, що фракція БЮТ у Верховній Раді не допустить розгляду будь-яких питань, поки не буде звіту голови Національного банку та поки не буде подання Президента на звільнення голови НБУ. З цієї хвилини всі компроміси закінчилися, і ми діятимемо асболютно законним, відкритим і публічним шляхом», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.