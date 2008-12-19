Балога: Тимошенко прогавила момент

Глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА переконаний, що прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО стала серйозною перешкодою на шляху подолання економічної кризи.

Про це йдеться у коментарі В.БАЛОГИ, текст якого переданий УНІАН прес-службою Президента України.

На його думку, в основі спроб Ю.ТИМОШЕНКО будь-що скинути з себе відповідальність за кризовий стан вітчизняної економіки, у тому числі й у фінансовій сфері, лежать наслідки непрофесійних дій економічного блоку уряду.

На переконання В.БАЛОГИ, саме Кабінет міністрів під керівництвом Ю.ТИМОШЕНКО винен у тому, що світова економічна криза настільки згубно позначилася на українській економіці. Він нагадав, що прем`єр неодноразово заспокоювала суспільство в тому, що загрозливі процеси на світових ринках не матимуть ніяких серйозних наслідків для України. «Отже, уряд прогавив момент, коли можна було застосувати превентивні антикризові заходи», - вважає В.БАЛОГА.

«Нині, коли криза охопила майже всі галузі, зачепила кожного українця, Ю.ТИМОШЕНКО хоче уникнути відповідальності за шкоду, заподіяну країні її бездарними діями. Саме для цього вона застосовує перевірені прийоми: маніпулювання громадською думкою, підміну понять, підтасовку фактів, очевидну неправду. Але увесь цей набір вже не справляє найменшого враження на людей, які добре розуміють, що саме уряд відповідальний за економічне становище в державі», - сказав глава Секретаріату Президента.

Він також вважає, що тільки через популістські дії Ю.ТИМОШЕНКО в країні розкручено маховик інфляції, яка «з`їла» значну частину доходів громадян. Тільки через надмірне захоплення прем`єра політикою на шкоду економіці країна за два тижні до Нового року не має бюджету, а Кабінет міністрів навіть не розуміє макроекономічних показників. Натомість замість предметної роботи над пріоритетними економічними завданнями в умовах кризи Ю.ТИМОШЕНКО знову вдалася до популістських політичних гасел.

«Зараз прем`єр і очолювана нею політична сила у Верховній Раді хоче розіграти фактор Національного банку для захоплення нових владних позицій. Не виключено, що фракція БЮТ блокуватиме роботу парламенту, аби домогтися звільнення голови НБУ. Однак справжньою метою таких дій є зовсім не наведення ладу у фінансовій сфері, а одержання додаткових дивідендів для «біло-сердечних». Тому суспільство має розуміти, що спроби БЮТ під проводом Ю.ТИМОШЕНКО поглибити політичну кризу є перешкодою на шляху подолання кризи економічної», - сказав В.БАЛОГА.

За його словами, Президент прийматиме рішення про подальше перебування Володимира СТЕЛЬМАХА на посаді голови НБУ без будь-якого зовнішнього тиску. Це питання не повинно стати деструктивним чинником, який заважатиме нормалізації економічної ситуації, додав В.БАЛОГА.

Глава Секретаріату також звернув увагу, що одним із очевидних свідчень непрофесійних дій Кабінету міністрів є відсутність угоди на постачання російського газу. Ю.ТИМОШЕНКО кілька місяців тому переконувала, що газовий контракт із Росією ось-ось буде підписаний. «У підсумку договору як не було, так і немає, а прем`єр вкотре шукає винних у власних прорахунках. Президент неодноразово наголошував, що уряд має підготувати зрозумілу та прозору схему газових поставок. Її відсутність до цього часу вказує на те, що Ю.ТИМОШЕНКО конструює таку комбінацію, яка принесе їй особисту вигоду. Очевидно, дається взнаки її досвід керівництва «Єдиними енергетичними системами», - вважає В.БАЛОГА.