Чубаров закликав українську владу змінити статус Криму в Конституції

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні парламенту.

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«Я знову закликаю президента України і уряд якомога скоріше скликати конституційну комісію, аби розпочати роботу з внесення змін до розділу 10 Конституції України “Автономна Республіка Крим”. Маємо перетворити Автономну Республіку Крим в Кримськотатарську Автономну Республіку як невід’ємну складову частину України», - сказав Чубаров.

Він нагадав, що 26 років тому, 20 січня, відбувся загальнокримський референдум щодо відновлення автономії Криму, яка була ліквідована в 1945 році у зв’язку з депортацією кримськотатарського народу.

«Хочу нагадати і про те, що згаданий референдум відбувся на самому початку масового повернення кримських татар на свою батьківщину - ще був СРСР, і був комуністичний режим. Москва була дуже занепокоєна тим, що доведеться відновлювати кримськотатарську автономію у зв’язку з поверненням депортованого кримськотатарського народу на свою землю», - зазначив Чубаров.

Він наголосив, що «з нагоди Дня автономії ми маємо зробити відповідні уроки з минулого».