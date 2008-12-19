Яценюк знає, як вберегти Україну від «появи лендлордів»

Народний депутат України Арсеній ЯЦЕНЮК (фракція НУ-НС) виступає за зняття мораторію на землю, але при певних умовах.

Про це він заявив у коментарі УНІАН.

«Земля давно вже не є виключно економічною категорією... Це суспільно-політична категорія», – сказав депутат, зазначивши, що не потрібно повторювати помилок, які були в Україні «в епоху приватизації».

А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що виступає за зняття мораторію на землю. Однак, вважає він, при цьому мають бути виконані чотири умови. Першою є цільове призначення землі та примусове вилучення землі у випадку її нецільового використання. Другою умовою, яка має бути забезпечена, є вимога, що власниками української землі можуть бути виключно резиденти України. Також необхідно, щоб тільки держава могла продати землю і лише у держави можна було б її купити. Останньою обов’язковою умовою А.ЯЦЕНЮК вважає обмеження обсягу власності на землю, зосереджену в одних руках, прямо чи опосередковано. За його словами, це має убезпечити Україні від «появи лендлордів».