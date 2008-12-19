ПР готова дати гроші на половину спільних з Росією програм

Партія регіонів готова взяти на себе 50% фінансування спільних програм із Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Москві на засіданні політичного клубу партії «Єдина Росія» на тему: «Росія-Україна: підсумки 2008 року. Нові перспективи» заявила народний депутат України від Партії регіонів Інна БОГОСЛОВСЬКА.

«Ми готові взяти на себе рівно половину бюджету спільних будь-яких програм», - сказала І.БОГОСЛОВСЬКА, додавши, що вчора з цього приводу розмовляла з лідером Партії регіонів Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Вона зазначила, що проекти мають реалізовуватися в гуманітарній, економічній сферах, а також у сфері розвитку цивільного суспільства.

Окрім цього, І.БОГОСЛОВСЬКА заявила, що Україна дуже постраждала від економічної кризи, що незабаром призведе до відставки уряду як не здатного справитися з ситуацією, що склалася.

Вона також висловила думку, що в сьогоднішніх умовах стає більш актуальною ідея створення «зернового ОПЕК» у складі Росії, України і Казахстану. Вона переконана, ці три країни можуть проводити узгоджену політику в галузі АПК, оскільки виробляють третину зерна, що вирощується у світі.

Окрім цього, депутат зазначила, що найближчим часом необхідно законодавчо закріпити нейтральний статус України. За її словами, для Партії регіонів це найголовніше завдання. «Для того щоб говорити «НАТО – ні», ми повинні поки що сказати українській громадськості «так» в іншій сфері», - сказала І.БОГОСЛОВСЬКА і додала, що 60% українців виступають за нейтралітет країни, але побоюється відсутності гарантій безпеки з боку світової спільноти. Вона переконана, що питання з нейтральним статусом України буде вирішене, як тільки його гарантуватиме Рада безпеки ООН і ряд найбільших держав.