Ющенко знає, що на три місяці 2009-го Україні газу вистачить

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що Україна має достатньо газу для забезпечення своїх потреб у першому кварталі наступного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА сьогодні на брифінгу.

За її словами, Президент глибоко стурбований ситуацією, що склалася у російсько-українських відносинах в газовій сфері.

В.ЮЩЕНКО у постійному режимі відслідковує перебіг переговорів між «Нафтогазом України» та «Газпромом» і контролює досягнуті результати, сказала І.ВАННИКОВА.

«Президент запевняє українських споживачів, що у підземних сховищах знаходиться 29,5 млрд. кубометрів газу, з яких майже 17 млрд. куб. м належать «Нафтогазу України» і підпорядкованим йому господарюючим суб’єктам. Зазначеного ресурсу достатньо для повного і надійного забезпечення національної економіки газом у першому кварталі», - сказала прес-секретар глави держави.

Вона також повідомила, що на цей час завершено розрахунки за природний газ, спожитий у вересні-жовтні – перераховано 1 млрд. дол.

Зараз, за її словами, відбувається накопичення необхідних сум для оплати закачаних обсягів газу. На думку Президента України, невчасна оплата за отриманий ресурс, що відбувається при недбалому ставленні до цього питання з боку уряду, призвела до надмірного затягування підписання контракту між НАК «Нафтогаз України» та «Газпромом».

За словами І.ВАННИКОВОЇ, Президент упевнений, що його втручання дозволить вирішити зазначені проблеми, і договір у газовій сфері буде підписано.