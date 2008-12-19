Ахметов з Ігорем Крутим вшанували Святого Миколая

Народний депутат від Партії регіонів, президент футбольного клубу «Шахтар», бізнесмен Рінат АХМЕТОВ упевнений, що для подолання кризи в Україні необхідна єдність як політичної, так і бізнес-еліти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам у Донецьку, перебуваючи в школі-інтернаті №1, куди він разом із російським композитором Ігорем КРУТИМ привіз подарунки для дітей до дня Святого Миколая.

За словами Р.АХМЕТОВА, для правильної оцінки економічної кризи в Україні і вироблення стратегії її подолання необхідно, «щоб були єдині і політична еліта, і бізнес-еліта, щоб ми консолідувалися і разом подолали всі перешкоди».

Він вважає, що владі й бізнесменам потрібно реально оцінити масштаби кризи і знайти вихід з неї.

«Дуже важливо, щоб ми знайшли правильний рецепт, якщо ми кризи боятимемося, то це сильніше по нас ударить. Я переконаний, що якщо ми всі разом справимося, то Україна стане набагато сильнішою», - сказав Р.АХМЕТОВ.