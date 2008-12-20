Програма уряду передбачає скорочення податків для бізнесу

20 грудня уряд на позачерговому засіданні затвердить програму своєї діяльності з урахуванням викликів світової фінансової кризи, у якій передбачено виконання всіх соціальних зобов’язань.

Про це заявила прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО у програмі «Шустер Live» на телеканалі «Україна».

Глава уряду повідомила, що наступного тижня програма буде винесена на затвердження парламенту.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що нова редакція програми дій уряду передбачає зниження податків для малого і середнього бізнесу та введення податку на багатство.

За словами прем’єр-міністра, уряд також розробив низку інфраструктурних проектів, які мають забезпечити додаткові робочі місця та надходження до бюджету.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що на відміну від інших країн світу, які скорочують соціальні видатки, в Україні у 2009 році вони будуть стабілізовані. Прем’єр-міністр додала, що уряд і надалі вчасно виплачуватиме пенсії, зарплати, допомогу при народженні дитини та інші соціальні виплати.

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО додала, що якби не „допомога” Національного банку України з курсоутворенням, то на сьогодні ситуація в країні була б набагато кращою.