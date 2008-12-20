Тимошенко добровільно у відставку не піде

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що добровільно у відставку не піде, як би важко їй не було працювати на посаді голови уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр сказала в програмі «Шустер Live» на телеканалі «Україна».

«Якщо навіть, ось вдумайтеся, мені стане дуже важко, і я захочу кинути все це і йти відпочивати, я, до речі, ніколи такого не зроблю, поки цього не зробить парламент (не відправить у відставку уряд - УНІАН) і натомість не приведе інший уряд, якщо захоче», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що мусить виконувати обов`язки прем`єр-міністра, навіть якщо парламент відправить уряд у відставку, аж доки не буде призначено новий уряд.

«Я роблю те, що я маю робити на своїй посаді. Ми всі від «А» до «Я» розуміємо, знаємо і робимо. У нас були такі випадку в країні, коли прем`єр-міністри кидали свої папери і йшли - були такі випадки, потім вони ставали президентами.

Хочу вам сказати, що я не залишу свій пост доти, доки не змінить Верховна Рада (уряд – УНІАН) і не призначить іншої людини, яка за це відповідатиме», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, незважаючи на те, що багато хто в Україні мріє, щоб вона пішла у відставку, цього ніколи не буде.