Коаліція знову опинилася під загрозою розвалу

Народний депутат від НУ-НС, лідер Європейської партії України Микола КАТЕРИНЧУК обіцяє відкликати свій підпис з-під коаліційної угоди, якщо найближчим часом у комітетах Верховної Ради та у парламенті загалом не буде розглянуто проект Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час з’їзду Європейської партії України.

М.КАТЕРИНЧУК наголосив, що проект Податкового кодексу, який ще у березні був поданий до ВР, досі не пройшов розгляд у профільному парламентському комітеті.

«Якщо у найближчі пленарні тижні цей проект документу не буде розглянутий комітетом, то я відкличу свій підпис під коаліційною угодою», - сказав М.КАТЕРИНЧУК.

Він пояснив таку свою вимогу тим, що ухвалення Податкового кодексу могло б значно мінімізувати наслідки світової економічної та фінансової кризи.

Нагадаємо, що до останнього моменту під угодою про створення коаліції БЮТ, НУ-НС та Блоку Литвина від фракції НУ-НС стояло лише 36 підписів, тоді як необхідний мінімум становить 37. І тільки підпис нардепа Ярослава Джоджика дозволив оголосити про створення коаліції трьох.