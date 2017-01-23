Геращенко: як і замах на мене, вбивство журналіста Шеремета було організовано з Росії

Про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив народний депутат України Антон Геращенко, коментуючи затримання двох громадян України, які готували на нього замах.

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"Спроба замаху на мене, якій запобігла СБУ, судячи з аналогії, є діяльністю диверсійного центра Російської Федерації, який постійно притягує організовану злочинність на території нашої країни. Слідчі вважають, що на 99,9% вбивство Шеремета було націлено й реалізовано із цього же диверсійного центру", – сказав Геращенко й додав, що якби Служба безпеки не дізналася про приїзд цих двох людей, які готували на нього замах, то його чекала би доля Шеремета.

Як повідомляв УНІАН, 21 січня стало відомо про затримання двох раніше судимих громадян України, які за вказівкою ФСБ РФ готували замах на народного депутата України Антона Геращенка. Головними мотивами замаху є діяльність сайту "Миротворець" і жорстка антиросійська діяльність Геращенка. Зловмисники мали намір закласти вибуховий пристрій під автомобіль депутата, щоби він підірвався на місці або під час руху. Згідно з перехопленими розмовами, після скоєння злочину вони планували втекти в Росію. Геращенко повідомив, що правоохоронці попередили його про підготовку замаху.

21 січня Шевченківський районний суд Києва заарештував зловмисників на два місяці без права внесення застави. Згідно ст. 112 Кримінального кодексу, на підставі якої відкрито кримінальне провадження, у разі доведення вини в суді їм загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олександр Турчинов пов’язав замах на Геращенка з переходом російських спецслужб до нової фази продовження гібридної війни в Україні.