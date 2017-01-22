Аваков: Замах на Геращенко – елемент у ланцюгу ряду злочинів

Про це повідомив глава МВС України Арсен Аваков на своїй сторінці в Facebook.

"Замах на Антона Геращенка, якому запобігла СБУ – елемент у ланцюгу ряду злочинів, що утворюють систему з центром впливу поза межами України", - написав він.

За його словами, Нацполіція і СБУ володіють фактами і матеріалами розслідувань з ще цілого ряду епізодів, як і здійснених, так і попереджених вбивств, розроблених злочинцями за схожою схемою, в тому числі і резонансних.

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"Затримані вчора СБУ кілери продовжують ланцюг затримань останнього часу, підісланих кілерів по ряду справ, які розробляються Національною поліцією. Питання оприлюднення цих матеріалів в даний момент обговорюється в органах розслідування", - додав Аваков.

Як повідомляв УНІАН, 21 січня СБУ запобігла замаху на депутата від партії "Народний фронт", радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.