Аваков: Замах на Геращенко – елемент у ланцюгу ряду злочинів

17:05, 22 січня 2017
Політика
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Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков прокоментував запобігання замаху на народного депутата Антона Геращенка.

Аваков повідомив, що Нацполиция і СБУ володіють фактами і матеріалами розслідувань з ще цілого ряду подібних епізодів / УНІАН

Про це повідомив глава МВС України Арсен Аваков на своїй сторінці в Facebook.

"Замах на Антона Геращенка, якому запобігла СБУ – елемент у ланцюгу ряду злочинів, що утворюють систему з центром впливу поза межами України", - написав він.

За його словами, Нацполіція і СБУ володіють фактами і матеріалами розслідувань з ще цілого ряду епізодів, як і здійснених, так і попереджених вбивств, розроблених злочинцями за схожою схемою, в тому числі і резонансних.

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"Затримані вчора СБУ кілери продовжують ланцюг затримань останнього часу, підісланих кілерів по ряду справ, які розробляються Національною поліцією. Питання оприлюднення цих матеріалів в даний момент обговорюється в органах розслідування", - додав Аваков.

Як повідомляв УНІАН, 21 січня СБУ запобігла замаху на депутата від партії "Народний фронт", радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.

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Теги: #Аваков#Геращенко#СБУ#замах