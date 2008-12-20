Литвин проти кавалерійських наскоків на Луценка та Єханурова

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН не виключає внесення змін до календарного плану роботи парламенту у разі несхвалення державного бюджету на 2009 рік наступного пленарного тижня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, відповідаючи на запитання журналістів під час перебування в Іванківському районі Київської області, В.ЛИТВИН не виключив проведення пленарних засідань на останньому тижні поточного року у разі, якщо наступного тижня депутати «не знайдуть компроміс» щодо проекту бюджету.

При цьому В.Литвин Висловив переконання, що Україна «повинна мати визначеність, зокрема, щодо захищених статей бюджету».

Голова Верховної Ради також не виключив, що парламент схвалить програму дій уряду, коли вона буде внесена на розгляд парламентаріїв. «Це повинен бути конкретний план дій, його сутність і наповнення мають відповідати тим процесам, які відбуваються в Україні, у тому числі на випередження, – сказав він. - Незалежно від назви, така програма може дістати підтримку Верховної Ради».

В.ЛИТВИН припустив, що на наступному тижні парламент може заслухати інформацію Національного банку України про фінансову ситуацію.

Відповідаючи на запитання щодо можливої відставки Юрія ЛУЦЕНКА з посади міністра внутрішніх справ та Юрія ЄХАНУРОВА з посади міністра оборони України, голова Верховної Ради заявив, що не поділяє «кавалерійських наскоків» у питанні ротації складу уряду та керівництва Фонду державного майна. На його думку, необхідно проводити відповідні консультації та розглядати пропозиції про такі зміни «у комплексі». «У першу чергу, необхідно прийняти необхідні закони, бюджет, зміни до законів і для реалізації тих рішень, які будуть прийняті», - сказав він.

При цьому, як передає кореспондент УНІАН, він не виключає, що під час найближчого пленарного тижня буде розглянуто питання щодо звільнення голови ФДМУ Валентини СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО та призначення іншої кандидатури на цю посаду.