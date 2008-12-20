Катеринчук замахнувся на кадрові перестановки у Кабміні

Народний депутат від НУ-НС, лідер Європейської партії України Микола КАТЕРИНЧУК виступає за кардинальне оновлення персонального складу Кабінету міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час з’їзду Європейської партії України, що проходить у Києві.

М.КАТЕРИНЧУК зауважив, що країні сьогодні потрібен професійний уряд і нове мислення уряду. «І ми здатні це забезпечити. Настав час нових політиків», - вважає він.

При цьому, за словами М.КАТЕРИНЧУКА, Кабінет міністрів має вдатися до ухвалення непопулярних рішень, але таких, які б вивели України з кризи.

За його словами, також необхідно припинити конфронтацію між Президентом і прем’єр-міністром, оскільки це дискредитує українську владу та нищить демократичну перспективу України.

«Завдання нової коаліції та нового уряду – припинити розборки з Банковою», - додав він.