Литвин каже, що бюджет на 2009 рік буде і складний, і поганий

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН не виключає, що парламент може ухвалити держбюджет на півроку, або на перший квартал 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав під час зустрічі з жителями Іванкова Київської області.

За словами голови ВР, «бюджет буде складний, він буде поганий». Водночас він наголосив, що краще, щоб бюджет був прийнятий хоча б «на квартал, хоча б на півріччя, ніж не прийнятий взагалі».

Як сказав В.ЛИТВИН, у разі неприйняття бюджету на 2009 рік фінансування проводитиметься за бюджетом поточного року, і тоді буде важко профінансувати усі соціальні статті. За його словами, також неможливо буде контролювати розподіл коштів урядом.

Голова ВР прогнозує, що під час прийняття бюджету в парламенті будуть «дискусії, пропозиції, блокування».

В.ЛИТВИН зазначив, що наступного пленарного тижня парламент може розглянути проект бюджету на 2009 рік.