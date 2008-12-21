Міський голова Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ вважає себе поважною людиною.

Про це він заявив ефірі телеканалу "Інтер" в суботу.

"Насправді я не такий дурень, як можу здаватися. Я - владна людина. І, повірте ви, в (Київській міській державній - УНІАН) адміністрації, і в парламенті, і в уряді, і в адміністрації Президента мене поважають", - сказав він.

Також Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ висловив упевненість, що його люблять кияни.

Він зазначив, що кожну неділю проводить без охорони на вулицях міста, де спілкується з людьми і бачить, що вони йому усміхаються і вітаються.

Мер сказав, що в такі дні завжди носить з собою записничок, щоб записувати проблеми, які понад усе хвилюють людей.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ також запевнив, що любить киян, особливо бабусь, які за нього голосували і які надалі будуть його підтримувати, повідомляють «Подробности».