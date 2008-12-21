Україні пропонують повернути змішану систему виборів до ВР

Європейська партія України виступає за запровадження при виборах народних депутатів змішаної виборчої системи з відкритими виборчими списками.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у резолюції з’їзду Європейської партії щодо удосконалення виборчої системи в Україні.

Крім того, партія виступає за проведення місцевих виборів за мажоритарною виборчою системою.

У резолюції зазначається, що за роки Незалежності Україна пройшла кілька етапів модернізації виборчої системи – від мажоритарної до пропорційної. На думку членів партії, це є ознакою зміцнення демократичних засад політичної системи України й утвердження повноцінно функціонуючих політичних інститутів у суспільстві.

«Проте проблема оптимізації вітчизняної виборчої системи і надалі залишається гострою. Аналіз позитивів і негативів виборчих моделей випробуваних в Україні, дозволяє намітити орієнтири її подальшого вдосконалення», - наголошується в резолюції.