Литвин хоче переглянути зовнішню політику України

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН виступає за необхідність перегляду зовнішньої політики України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі з жителями Іванкова Київської області.

В.ЛИТВИН зазначив, що «вона (зовнішня політика – УНІАН) повинна мати серйозний прагматичний вимір», і наголосив, що насамперед Україна повинна «відновити нормальну розмову з Росією».

Як додав голова ВР, необхідно визначитися, «де ми можемо підтримувати одне одного».

За його словами, необхідно усвідомити, де є українські ринки збуту продукції.

В.ЛИТВИН наголосив, що розмовляв з представниками російського парламенту, і є попередні домовленості про необхідність відновлення роботи міжпарламентської комісії.

За його словами, раніше така комісія працювала і спільно вирішувала багато питань, які є важливими для обох країн.