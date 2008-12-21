Литвин хоче переглянути зовнішню політику України
«...відновити нормальну розмову з Росією»
Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН виступає за необхідність перегляду зовнішньої політики України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі з жителями Іванкова Київської області.
В.ЛИТВИН зазначив, що «вона (зовнішня політика – УНІАН) повинна мати серйозний прагматичний вимір», і наголосив, що насамперед Україна повинна «відновити нормальну розмову з Росією».
Як додав голова ВР, необхідно визначитися, «де ми можемо підтримувати одне одного».
За його словами, необхідно усвідомити, де є українські ринки збуту продукції.
В.ЛИТВИН наголосив, що розмовляв з представниками російського парламенту, і є попередні домовленості про необхідність відновлення роботи міжпарламентської комісії.
За його словами, раніше така комісія працювала і спільно вирішувала багато питань, які є важливими для обох країн.