Ющенко відкидає звинувачення Тимошенко у валютних махінаціях

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відкидає звинувачення прем’єр - міністра України Юлії ТИМОШЕНКО у валютних махінаціях.

Про це він заявив в інтерв`ю телеканалу «Інтер» у неділю.

Глава держави пов’язує ці заяви Ю.ТИМОШЕНКО з тим, що таким чином вона намагається перекласти відповідальність за провали в своїй роботі на інших. «Але цього разу в неї не вийде», - наголосив Президент

«Це треба просто не мати ніякої, навіть середньої освіти, щоб знаєте, маніпулювати речами, я так думаю, що вона не може сформулювати навіть значення цієї термінології», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він наголосив, що НБУ не встановлює, а фіксує валютний курс.

«Курс національних грошей буде стабільним, тільки в тому випадку, коли буде збалансована торгівельна політика, буде торгівельний баланс», - зауважив В.ЮЩЕНКО. Він повідомив, що в цьому році країна має 14 млрд. торгівельного дефіциту.

На його думку, це пов’язано з непродуманими діями прем’єра: "Ю.ТИМОШЕНКО заборонила вивезти 5 млн. тонн надлишкового зерна з січня по травень. Країна не отримала 2,5 млрд торговельної виручки. Ю.ТИМОШЕНКО завезла небачену в історії кількість м`яса - 550 тисяч тонн, вірніше, заморожених обрізків. Країна втратила від цього 1,5 млрд. валюти. Якщо йдемо до газу, уряд закачав газ, по якому не здійснив проплату більше 2 млрд. Жоден уряд такого не робив».