Міністр про пенсії, безробіття, гарантії і стандарти на рівні нинішніх

Міністр праці та соціальної політики України Людмила ДЕНІСОВА вважає своїм завданням на наступний рік зберегти соціальні стандарти на рівні нинішніх.

Про це вона сказала тижневику "Коментарі", відповідаючи на запитання: "Які у Вас плани на наступний рік?".

“Наступний рік буде досить важким і напруженим. Основним завданням, яке зараз стоїть перед нами, - це забезпечити державні соціальні гарантії на рівні не нижчому, ніж у нинішньому році”, - підкреслила Л.ДЕНІСОВА.

Вона запевнила, що питання збільшення пенсій, забезпечення їх стабільної та своєчасної виплати, якість обслуговування пенсіонерів завжди були і будуть пріоритетними напрямами соціальної політики.

“Уряд вживає заходи із забезпечення стабільного функціонування системи пенсійного забезпечення у 2009 році, працює над забезпеченням прозорості пенсійної системи та механізмів управління нею, удосконалює порядок обчислення пенсій з урахуванням особливостей умов праці та інших факторів, що впливають на розмір пенсії, тощо”, - сказала міністр. Вона також пообіцяла, що працюючі пенсіонери обов’язково будуть отримувати свої законні пенсії. “Інформація про те, що працюючі пенсіонери не будуть отримувати пенсію в повному обсязі або взагалі не будуть отримувати, – це лише чутки й провокація”, - додала Л.ДЕНІСОВА.

Також міністр наголосила, що обов’язково будуть збережені розміри державної соціальної допомоги особам з обмеженими фізичними можливостями, сім’ям з дітьми та на дітей, позбавлених батьківського піклування. “Зараз ми працюємо над можливістю забезпечити додатковий захист цим категоріям українських громадян”, - зазначила Л.ДЕНІСОВА, запевнивши при цьому, що вчасно і у повному обсязі здійснюватимуться й виплати матерям при народженні дитини.

Крім того, на переконання Л.ДЕНІСОВОЇ, у сфері зайнятості активно вирішуватиметься питання працевлаштування безробітних громадян через реалізацію нових інвестиційних проектів, здійснюватиметься перекваліфікація фахівців відповідно до попиту на ринку праці, а також надаватиметься допомога з безробіття. Для забезпечення підтримки роботодавців та збереження кадрового потенціалу підприємств передбачається законодавче впровадження виплат з часткового безробіття, поінформувала вона.

Також у системі соціального захисту відбуватиметься поглиблення адресності чинної Програми житлових субсидій, яка гарантує малозабезпеченим громадянам стабільність витрат на оплату житлово-комунальних послуг, шляхом упорядкування роботи комісій державних адміністрацій та виконавчих органів в частині призначення населенню субсидій з урахуванням майнового стану сімей, повідомила міністр соцполітики.