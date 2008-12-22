Литвин сьогодні йде до Ющенка

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН сьогодні о 12.30 проведе зустріч із Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер повідомив на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

В.ЛИТВИН зазначив, що повідомить В.ЮЩЕНКУ про рішення парламенту щодо проведення засідання ВР за участі Президента та прем’єр-міністра.

За його словами, необхідно «зустрітися у Верховній Раді і говорити не один про одного, а що хто думає про Україну».

В.ЛИТВИН зазначив, що на сьогодні в українському політикумі складається ситуація, коли «всі в опозиції один до одного».

Він також повідомив присутнім на засіданні Погоджувальної ради про те, що В.ЮЩЕНКО направив до ВР листа, в якому просить народних депутатів у першочерговому порядку розглянути подані ним законопроекти.