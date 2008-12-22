Із Руху погнали керівника, не згодного із створенням коаліції

Центральний провід Народного Руху України виключив голову Івано-Франківської крайової організації НРУ Романа ТКАЧА з лав партії та призупинив членство Ярослава КЕНДЗЬОРА та Івана СТОЙКА.

Як повідомляється на офіційному сайті НРУ, такі рішення були ухвалені 21 грудня у Києві на засіданні Центрального проводу НРУ, у якому взяли участь 42 члени цього керівного органу.

Центральний провід констатував, що внаслідок конструктивних зусиль різних політичних сил, представлених у Верховній Раді України, в тому числі Народного Руху України, вдалося здійснити кілька важливих кроків, спрямованих на загальну стабілізацію політичної ситуації в державі та ухвалив рішення продовжити здійснення зусиль, спрямованих на загальну стабілізацію політичної ситуації в Україні.

ЦП вважає позицію народних депутатів України, членів НРУ Бориса ТАРАСЮКА, В’ячеслава КОВАЛЯ, Олександра ЧОРНОВОЛЕНКА, спрямовану на створення демократичної коаліції у Верховній Раді такою, що відповідає рішенням керівних органів НРУ.

“Протидія народних депутатів Я.КЕНДЗЬОРА, І.СТОЙКА та Р.ТКАЧА створенню у Верховній Раді коаліції у форматі, визначеному рішеннями Політичної ради, Центрального проводу та І-го етапу позачергових ХVІІІ Всеукраїнських зборів НРУ, є грубим порушенням Статуту НРУ”, сказано у повідомленні.

У зв’язку із заявою Р.ТКАЧА від 20 грудня про призупинення членства в НРУ, Центральний провід ухвалив рішення вважати голову Івано-Франківської крайової організації НРУ таким, що вибув з Руху відповідно пункту А, статті 20 Статуту (вибуття з лав Руху за особистою заявою).

Члени ЦП також ухвалили рішення призначити позачергову звітно-виборну конференцію Івано-Франківської обласної організації НРУ та утворити оргкомітет для її підготовки та проведення.

Крім того, Центральний провід партії ухвалив рішення, відповідно до статті 24 Статуту НРУ, призупинити членство в Народному Русі України членів Центрального проводу НРУ Я.КЕНДЗЬОРА та І.СТОЙКА до прийняття відповідної ухвали Всеукраїнськими зборами.

Було вирішено скликати ІІ-й етап позачергового XVІІІ З’їзду Народного Руху України 25 січня 2009 року в місті Києві.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН зробив повідомлення про створення коаліції в складі фракцій "Наша Україна – Народна самооборона", Блоку Юлії Тимошенко і Блоку Литвина.

Ввечері 9 грудня прес-служба фракції НУ-НС заявила, що не схвалювала тексту коаліційної угоди про створення коаліції у складі фракцій НУ-НС, БЮТ і Блоку Литвина. Текст коаліційної угоди трьох фракцій без узгодження з фракцією, підписав заступник голови фракції НУ-НС Б.ТАРАСЮК, підкреслили в прес-службі НУ-НС.

Пояснюючи свій вчинок, Б.ТАРАСЮК сказав, що підписавши повідомлення про утворення коаліції у складі НУ-НС, БЮТ і Блоку Литвина, він виконав рішення з’їзду Народного Руху України, який виступав саме за такий формат коаліції. Разом із цим він зазначив, що після того Я.КЕНДЗЬОР та І.СТОЙКО наполягали на його звільненні з посади заступника фракції.

20 грудня Голова Івано-Франківської крайової організації НРУ, народний депутат від НУ-НС Р.ТКАЧ заявив про призупинення членства в Народному Русі України. Своє рішення Р.ТКАЧ мотивував незгодою з позицією керівництва партії, яке, за його словами, «останнім часом діє у фарватері політики лідера БЮТ».